الأمم المتحدة: لن تقدم مساعدات خاصة بكورونا للصناعات القديمة والملوِثة للبيئة
برلين - (د ب أ)
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى ربط المساعدات الاقتصادية المقدمة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد بالإجراءات المتعلقة بالمناخ وحماية البيئة.
وقال جوتيريش في حوار بطرسبرج للمناخ: "بينما ننفق التريليونات للتعافي من آثار كوفيد- 19، يجب علينا توفير وظائف وشركات تجارية جديدة من خلال تحول نظيف وصديق للبيئة".
وأضاف: " حيثما يتم استخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذ الشركات التجارية، يجب أن يتم استغلالها في توفير وظائف صديقة للبيئة ونمو مستدام وشامل. ولابد ألا يتم استغلالها في إنقاذ الصناعات القديمة الملوثة / للبيئة /وذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة".
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