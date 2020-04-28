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الأمم المتحدة: لن تقدم مساعدات خاصة بكورونا للصناعات القديمة والملوِثة للبيئة

07:38 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
الأمم المتحدة: لن تقدم مساعدات خاصة بكورونا للصناعات القديمة والملوِثة للبيئة

أنطونيو جوتيريش

برلين - (د ب أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى ربط المساعدات الاقتصادية المقدمة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد بالإجراءات المتعلقة بالمناخ وحماية البيئة.

وقال جوتيريش في حوار بطرسبرج للمناخ: "بينما ننفق التريليونات للتعافي من آثار كوفيد- 19، يجب علينا توفير وظائف وشركات تجارية جديدة من خلال تحول نظيف وصديق للبيئة".

وأضاف: " حيثما يتم استخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذ الشركات التجارية، يجب أن يتم استغلالها في توفير وظائف صديقة للبيئة ونمو مستدام وشامل. ولابد ألا يتم استغلالها في إنقاذ الصناعات القديمة الملوثة / للبيئة /وذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة".

أنطونيو جوتيريش فيروس كورونا الأمم المتحدة البيئة

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