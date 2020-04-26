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إيطاليا تعتزم تخفيف قيود الإغلاق اعتبارًا من 4 مايو

09:39 م الأحد 26 أبريل 2020
إيطاليا تعتزم تخفيف قيود الإغلاق اعتبارًا من 4 مايو

رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي

روما - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الأحد إن إيطاليا تعتزم تخفيف عدد من القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من 4 مايو المقبل، وستسمح للمواطنين بممارسة المزيد من الرياضات والتمارين الرياضية فى الأماكن المكشوفة بالقرب من منازلهم.

وسجلت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الأحد، 260 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أقل حصيلة وفيات يومية بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه وباء كورونا المتحور، في إيطاليا، منذ 14 مارس الماضي.

وبلغ إجمالي وفيات وباء كورونا المتحور، في إيطاليا 26644 حالة وفاة، حتى اليوم.

ومنذ 14 مارس، أحصت روما أكثر من 300 وفاة يومياً، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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