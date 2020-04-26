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وزير الدفاع الروسي: لا يجب أن يؤثر كورونا على الأنشطة اليومية للجيش

09:48 م الأحد 26 أبريل 2020
وزير الدفاع الروسي: لا يجب أن يؤثر كورونا على الأنشطة اليومية للجيش

سيرجي شويجو


موسكو - (د ب أ)

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إنه لا يجب أن تؤثر أزمة تفشي وباء "كورونا" على الأنشطة اليومية للقوات الروسية، بما في ذلك الأعمال التدريبية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الأحد، عن شويجو خلال اجتماع مع مسؤولي الوزارة: " لا يجب أن يؤثر هذا الفيروس وهذه الجائحة بشكل سلبي على عملنا، وعلى الأعمال التدريبية، وعلى التحضير والتعليم للقوات مع المشاركة الممكنة في مواجهة الأزمة".

وأشار الوزير إلى أن النشاط الحيوي للقوات اليوم يسير وفق الخطة، مضيفًا: "يتم إجراء دراسات وتمارين وخروج ميداني، وإمكانيات جميع ميادين التدريب تستخدم بأكثر من 80 بالمئة".

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، أعلن عن إنشاء احتياطي من 10 آلاف عسكري و 5ر3 ألف وحدة من المعدات في القوات المسلحة الروسية لمساعدة الأقاليم في مكافحة فيروس كورونا المستجد، حسب سبوتنيك.

سيرجي شويجو روسيا القوات الروسية فيروس كورونا

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