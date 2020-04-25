إيطاليا تسجل 415 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
وكالات
أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم السبت، عن تسجيل 415 حالة وفاة جديدة جراء وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) ليترفع إجمالي الوفيات في إيطاليا، أكثر البلدان الأوروبية تضررًا إلى 26384 حالة وفاة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن معدل الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا وألمانيا شهد تباطؤا، في مؤشر مشجع للزعماء فى أوروبا الذين يخططون للتخفيف من تدابير الإغلاق التي أثرت بقوة على اقتصادات المنطقة.
وسجلت إسبانيا أقل من 400 وفاة لليوم الثاني على التوالي، في مؤشر على إمكانية أن يتجه التفشي إلى الاستقرار في البلاد التي تصارع أسوأ تفشي في أوروبا، حسب الوكالة.
وفي ألمانيا، تراجعت الوفيات إلى أدنى مستوى في خمسة أيام.
كما انخفض عدد الأشخاص الذي يتلقون الرعاية في وحدات العناية المركزة في بلجيكا، التي سجلت أعلى معدل وفيات على أساس الفرد من إجمالي عدد السكان، وذلك على مستوى العالم.
وكانت إسبانيا قد سجلت 378 وفاة ليصل الإجمالي إلى 22 ألفا و902 حالة وفاة، حسب بيانات وزارة الصحة نشرت اليوم السبت.
كما ارتفع عدد الوفيات في ألمانيا بمقدار 148 شخصا إلى 5723 حتى صباح السبت.
وبينما اقترب عدد الوفيات في بريطانيا من 20 ألف شخص، زادت الحصيلة في بلجيكا إلى 6917 شخصًا، رغم أن عدد سكانها يصل إلى 11 مليونا فقط
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