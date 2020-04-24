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الصحة العمانية: وفاة مصاب بكورونا ترفع الحصيلة إلى 10 وفيات

09:59 م الجمعة 24 أبريل 2020
الصحة العمانية: وفاة مصاب بكورونا ترفع الحصيلة إلى 10 وفيات

الكشف عن فيروس كورونا

مسقط - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الجمعة، وفاة مواطن مصاب بمرض كورونا (كوفيد-19)، يبلغ من العمر 74 عامًا.
وصرحت الصحة - فقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن هذه الوفاة تعد العاشرة التي تسجل في السلطنة لمريض مصاب بكورونا.
وتتقدم وزارة الصحة العمانية إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة، سائلة الله سبحانه وتعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وزارة الصحة العمانية مسقط عمان فيروس كورونا

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