رئيس وزراء السودان يبحث مع ولي عهد أبوظبي تعزيز العلاقات

الخرطوم - (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات المتطورة بين البلدين وسبل تعزيزها.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن حمدوك تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، من الشيخ محمد بن زايد، هنأه خلاله بقدوم شهر رمضان المبارك.

من جانبه، شكر رئيس الوزراء السوداني، ولي عهد أبوظبي على دعمه ودعم دولة الإمارات المتواصل للسودان، وهنأه بحلول شهر رمضان المعظم، متمنيا دوام الرفاة والتقدم للشعب الإماراتي.