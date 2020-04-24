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الدنمارك تعتزم البدء في إقامة نفق تحت البلطيق يربطها بألمانيا 2021

04:04 م الجمعة 24 أبريل 2020
الدنمارك تعتزم البدء في إقامة نفق تحت البلطيق يربطها بألمانيا 2021

الدنمارك

كوبنهاجن - (د ب أ):

أعلن وزير النقل الدنماركي، بيني إنجلبراشت، اليوم الجمعة، أن أعمال إقامة نفق تحت البحر يربط بين الدنمارك وألمانيا سوف تبدأ على الجانب الدنماركي مطلع يناير 2021.

وقال الوزير بعدما نال دعم أغلبية بالبرلمان للمشروع: "إنه قرار تاريخي".

وأضاف: "سوف يكون رابط حزام فيهمارن بوابة جديدة إلى أوروبا وإلى حلول نقل صديقة للبيئة في المستقبل".

وناقشت الدولتان لسنوات إقامة رابط بري وحديدي ثابت عبر حزام فيهمارن وهو مضيق في بحر البلطيق بين جزيرة لولاند الدنماركية وجزيرة فيهمارن الألمانية.

وسوف يتضمن النفق الذين يبلغ طوله 18 كيلومترا تقريبا خطا حديديا كهربائيا مزدوج القضبان، وطريقا سريعا من أربع حارات.

ومن المقرر أن تتحمل الدنمارك أغلب نفقات المشروع، وبالإضافة إلى الحصول على بعض المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي.

وفي السابق تم دراسة ربط الجزيرتين بجسر ولكن تم اعتبار النفق أنه أكثر سلامة أكثر صداقة للبيئة.

ومن المتوقع افتتاح المشروع منتصف 2029.

الدنمارك وزير النقل الدنماركي ألمانيا

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