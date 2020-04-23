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"الصحة العمانية" تعلن عن وفاة تاسع حالة مصابة بكورونا

09:31 م الخميس 23 أبريل 2020
"الصحة العمانية" تعلن عن وفاة تاسع حالة مصابة بكورونا

فيروس كورونا

مسقط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الخميس، عن وفاة مقيم مصاب بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19).

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن هذه تعد تاسع حالة وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا الوباء، موضحة أن هذه الحالة تعود إلى رجل يبلغ من العمر 57 عاماً.

وتتقدم "الصحة العمانية" إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه وتعالى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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فيروس كورونا وزارة الصحة العمانية عمان

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