فرنسا: عمليات الحفر التركية في المتوسط تنتهك سيادة قبرص والقانون الدولي
نيقوسيا - أ ش أ
أعلنت فرنسا أنها تتابع عن كثب الوضع في شرق البحر المتوسط، وأن موقفها الذي أوضحته في مناسبات عديدة هو أن عمليات الحفر التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص تشكل انتهاكًا لسيادة جمهورية قبرص والقانون الدولي.
وذكرت السفارة الفرنسية لدى قبرص، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأربعاء: "بما أننا نحتاج جميعًا إلى تركيز طاقاتنا وتوحيدها لمكافحة وباء كورونا المستجد، يجب أن نتحلى بضبط النفس أكثر من أي وقت مضى"، وذلك في تعقيبها على وجود سفينة الحفر التركية "يافوز" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، ومحاولة التنقيب التي أعلنتها تركيا في منطقة تغطي جزءًا من قطعتي الاستكشاف السادسة والسابعة اللتين أعطت قبرص ترخيصًا للحفر فيهما لائتلاف "إيني وتوتال".
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