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ترامب وجونسون يتعهدان بالتعاون لمكافحة كورونا

09:47 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
ترامب وجونسون يتعهدان بالتعاون لمكافحة كورونا

دونالد ترامب

لندن - (د ب أ)

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، بالتعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد والتفاوض بشأن اتفاق للتجارة .

وقالت الحكومة البريطانية إن جونسون تحدث إلى ترامب هاتفيًا وأعرب عن شكره له لتمنياته الطيبة له وهو مريض.

وتابعت أن جونسون وترامب، اتفقا على أهمية الاستجابة الدولية المنسقة لمواجهة فيروس كورونا.

ومكث جونسون عدة أيام في الرعاية المركزة في المستشفى بعد إصابته بـ(كوفيد- 19) ولا يزال يتعافى في تشيكرز، مقر إقامة رئيس الوزراء خارج لندن.

وقال البيت الأبيض إن رئيس الوزراء أوضح إنه يشعر بتحسن وفي طريقه للتعافي.

وأوضح الجانبين اتفقا على التعاون، من خلال مجموعتي السبع والعشرين لإعادة فتح الاقتصادات العالمية. كما ناقشا اتفاقا تجاريا محتملا، مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الحكومة البريطانية إن الزعيمين ملتزمان باستمرار العمل معا لتعزيز علاقاتنا الثنائية، بما في ذلك توقيع اتفاق تجارة حرة في أقرب وقت ممكن.

دونالد ترامب فيروس كورونا بوريس جونسون الولايات المتحدة

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