التحالف يرصد 193 انتهاكًا حوثيًا لوقف إطلاق النار خلال 48 ساعة

وكالات

شدد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، على التزامه بقرار وقف إطلاق النار، في اليمن، لمواجهة وباء كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت "العربية".

وقال التحالف في بيانه، إن ميليشيات الحوثي، اخترقت وانتهكت القرار بارتكابها أكثر من 193 انتهاكًا، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأكد التحالف، على تمسكه بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن، في ظل أزمة وباء كورونا المستجد، والتزام قواته والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل.