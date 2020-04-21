أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

التحالف يرصد 193 انتهاكًا حوثيًا لوقف إطلاق النار خلال 48 ساعة

09:20 م الثلاثاء 21 أبريل 2020
التحالف يرصد 193 انتهاكًا حوثيًا لوقف إطلاق النار خلال 48 ساعة

ميليشيات الحوثي _أرشيفية

وكالات

شدد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، على التزامه بقرار وقف إطلاق النار، في اليمن، لمواجهة وباء كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت "العربية".

وقال التحالف في بيانه، إن ميليشيات الحوثي، اخترقت وانتهكت القرار بارتكابها أكثر من 193 انتهاكًا، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأكد التحالف، على تمسكه بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن، في ظل أزمة وباء كورونا المستجد، والتزام قواته والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل.

ميليشيات الحوثي التحالف العربي اليمن السعودية

الخبر التالى:

سوريا تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 157 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة