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بوتين: مسؤولية ضخمة تقع على عاتق مبتكري اللقاحات ضد كورونا

05:47 م الإثنين 20 أبريل 2020
بوتين: مسؤولية ضخمة تقع على عاتق مبتكري اللقاحات ضد كورونا

فلاديمير بوتين

روسيا - (أ ش أ)

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التوصل إلى لقاح ضد فيروس "كورونا" يقع على عاتق المبتكرين والمطورين واصفاً أنها "مسؤولية ضخمة".

وأشار إلى أنه من المهم معرفة متى سيكون اللقاح جاهزا، وقال خلال لقاء حول وضع فيروس كورونا في روسيا، اليوم الاثنين: "كنت أود أن أعرف اليوم كيف تسير الأمور بشأن ابتكار لقاح ضد الفيروس".

وأضاف: "أعلم جيدا مدى البحث العلمي المضني الجاري في هذا الاتجاه، حيث من الصعب التخمين في هذا الشأن"، موضحا أنه إلى جانب الحصول على لقاح، يجب أيضا إثبات فعاليته ودرجة أمانه .

وأكد الرئيس الروسي أنه يتفهم طبيعة المسؤولية الضخمة التي تقع على عاتق المطورين، لافتا إلى ضرورة معرفة موعد جاهزية اللقاح حتى يتسنى إعداد الإمكانيات الصناعية لتجهيز اللقاح بالكميات اللازمة.

هذا المحتوى من

Asha
فلاديمير بوتين الرئيس الروسي اللقاحات فيروس كورونا روسيا

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