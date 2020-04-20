بوتين: انتشار كورونا مستمر في روسيا وليس في موسكو فقط والسلطات مستعدة لذلك

موسكو- (أ ش أ):

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن انتشار فيروس كورونا في روسيا مستمر، وليس فقط في موسكو، ولكن السلطات مستعدة لذلك.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله: "تعلمون أن الوضع لا يزال صعبًا، ولا يزال انتشار الوباء مستمرًا، لسوء الحظ، يتزايد عدد المواطنين المصابين بفيروس كورونا، وليس فقط في موسكو، التي كانت أول من واجه التهديد، لكننا مستعدين لذلك".

واضاف " تؤكد النتائج أننا قادرون بشكل عام على حل المهام المرحلة الأولى من مكافحة الوباء، أي إبطاء انتشاره، ولكن هذا لا ينبغي أن يطمئننا بأي حال من الأحوال. وفقًا للخبراء فإن ذروة معدل الإصابة لم يأت بعد..".

وتابع أن مسؤولية ضخمة عن إنشاء لقاح ضد فيروس كورونا تقع على عاتق المبتكرين ، ومن المهم معرفة متى سيكون اللقاح جاهزا، قائلا "كنت أود أن أعرف اليوم كيف تسير الأمور تجاه ابتكار لقاح ضد الفيروس. أعلم جيدا، البحث العلمي المضني الجاري هذا الاتجاه. من الصعب التخمين في هذا الشأن، فإلى جانب الحصول على لقاح، يجب أيضا إثبات فعاليته وأمنه".

وأضاف بوتين: "أتفهم طبيعة المسؤولية الضخمة التي تقع على عاتق المطورين، إلا أنني، أطلب منكم إبداء أرائكم بشأن موعد ابتكار اللقاح، من المهم بالنسبة لنا أن نعرف هذا الآن، لكي نقوم بإعداد الإمكانيات الصناعية لتجهيز اللقاح بالكميات اللازمة".