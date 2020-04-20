توقعات بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي في المدن الرئيسية الفيتنامية

هانوي- (د ب أ):

اقترحت السلطات في مدينتي هانوي وهو تشي مينه على رئيس الوزراء الفيتنامي تخفيف قيود التباعد الإجتماعي الإلزامي، وذلك إذا لم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا حتى يوم 22 أبريل، حسبما ذكرت صحيفة "آن نينه ثو دو" في تقرير على موقعها الإلكتروني.

وأصبح تفشي فيروس كورونا في العاصمة الفيتنامية حاليا تحت للسيطرة، كما يتراجع خطر تفشي الفيروس بين أفراد المجتمع، وفقا لما نقلته الصحيفة عن نجو فان كوي، نائب رئيس اللجنة الشعبية في هانوي، خلال اجتماع مع الحكومة اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن مسؤولي هانوي يسعون لإطلاق إرشادات لتحديد كيفية إعادة فتح أماكن العمل، وإجراءات السلامة التي يجب اتباعها.

وكانت الحكومة قد أصدرت في أول أبريل أوامر على مستوى البلاد بفرض قيود التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل لمدة أسبوعين، ثم مددت الفترة بالنسبة لـ 28مدينة وإقليما حتى 22 أبريل .

وسجلت فيتنام 268 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، دون تسجيل أي حالة وفاة، وفقا لوزارة الصحة