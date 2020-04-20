سلطنة عمان تسجل 144 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1410
مسقط - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاثنين تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 1410 حالات.
وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على تويتر اليوم، إن 58 من الإصابات الجديدة لعمانيين، بينما 86 لغير عمانيين.
وأضافت أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 238 حالة.
وكانت السلطنة سجلت سبع حالات وفاة من جراء الإصابة الفيروس.
ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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