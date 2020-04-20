أكثر الكلمات إنتشاراً

شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

سلطنة عمان تسجل 144 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1410

08:54 ص الإثنين 20 أبريل 2020
سلطنة عمان تسجل 144 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 1410

سلطنة عمان تسجل 144 إصابة جديدة بكورونا

مسقط - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاثنين تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 1410 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على تويتر اليوم، إن 58 من الإصابات الجديدة لعمانيين، بينما 86 لغير عمانيين.

وأضافت أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع إلى 238 حالة.

وكانت السلطنة سجلت سبع حالات وفاة من جراء الإصابة الفيروس.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

عمان فيروس كورونا إصابات كورونا

الخبر التالى:

مسلحون يقتلون 19 من أفراد القوات الحكومية في شمال أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3144

    عدد المصابين

  • 732

    عدد المتعافين

  • 239

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2394278

    عدد المصابين

  • 611878

    عدد المتعافين

  • 164937

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان