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نيوزيلندا تمدد الإغلاق لمدة أسبوع آخر للسيطرة على فيروس كورونا

07:53 ص الإثنين 20 أبريل 2020
نيوزيلندا تمدد الإغلاق لمدة أسبوع آخر للسيطرة على فيروس كورونا

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن

ولنجتون - (د ب أ):
أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم الاثنين أن البلاد ستبقى تحت حظر صارم لمحاربة كوفيد-19 لمدة أسبوع آخر.

وقالت أردرن فى مؤتمر صحفى إن نيوزيلندا أوقفت "الإنفجار غير المنضبط" لكوفيد-19، ويمكن أن يبدأ تخفيف القيود اعتبارا من 27 أبريل الساعة 1159 مساء (1159 بتوقيت جرينتش).

وأضافت أردرن "اعتقدنا أن العمل الحاسم، والتحرك بقوة وباكرا، أعطانا أفضل فرصة لإخماد انتشار الفيروس".

يشا ر إلى أن نيوزيلندا في حالة إغلاق منذ 26 مارس.

وسجلت وزارة الصحة في البلاد حتى صباح اليوم الاثنين ما اجماليه 1440 حالة إصابة، وتم شفاء 974 شخصًا، ووفاة 12 حالة .

نيوزيلندا جاسيندا أردرن فيروس كورونا

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