المسماري: أسقطنا مجموعة مسيرات في الهجوم الأخير على صبراتة

وكالات:

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الجيش أسقط مجموعة من الطائرات المسيرة في هجوم المليشيات الأخير على صبراتة.

وأضاف، في كلمة اليوم الأحد، نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن تركيا وجماعات "القاعدة" هما من يحركان المليشيات في كافة مناطق ليبيا وهناك قيادة ميدانية تركية خاصة في مناطق الجنوب الغربي.

‏وأشار المسماري إلى أن تركيا أرسلت معدات وأسلحة للمنطقة، من بينها طائرات استطلاع وطائرات تشويش وطائرات هجومية.

هذا وأعلن المسماري، صد قوات الجيش لهجوم تركي على مدينة ترهونة، وأسر عددًا من المقاتلين والمعدات العسكرية من صفوف الأتراك.

وقال المسماري، إن الجيش الليبي كشف تحرك تركي لحشد عناصر للهجوم على ترهونة قبل بدء الهجوم.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى استغلال أنقرة لأزمة كورونا المستجد، ونقلوا الأفراد والمعدات إلى طرابلس ومصراتة وزوارة لتنفيذ مهام إرهابية.

‏