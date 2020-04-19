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جماعات مسلحة تقتل 47 شخصًا شمالى نيجيريا

09:53 م الأحد 19 أبريل 2020
جماعات مسلحة تقتل 47 شخصًا شمالى نيجيريا

الجماعات المسلحة نيجيريا

لاجوس - (د ب أ)

قتلت جماعات مسلحة، ما لا يقل عن 47 شخصًا في هجمات متزامنة بخمس قرى في شمالي نيجيريا، حسبما أعلن متحدث باسم الشرطة اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الشرطة، جامبو عيسى، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تم تنفيذ الهجمات يوم السبت من جانب أكثر 300 مسلح عبر ثلاث مناطق لإدارات محلية في ولاية كاتسينا".

وبدا أن الهجمات كانت انتقامًا من القرويين الذين حاولوا التصدي لجماعات مسلحة في الولاية الواقعة في شمال غربي نيجيريا.

واجتاح المهاجمون، خمس قرى في بلديات دانموسا وداتسينما وسافانا.

وقال عيسى: "نقوم بتمشيط الغابة لاعتقال أولئك الذين يقفون وراء الهجوم"، مضيفا أنه تم نشر عناصر من الشرطة والجيش والقوات المسلحة في المنطقة.

واستهدفت عصابات مسلحة كبرى فى المنطقة عدة قرى وقامت بسرقتها واختطفت أشخاصا للحصول على فدية. وتكافح قوات الشرطة والجيش من أجل الحد من أنشطتها.

جماعات مسلحة نيجيريا لاجوس جريمة قتل

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