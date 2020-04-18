حريق في حي فلبيني فقير يشرد مئات الأشخاص

مانيلا- (د ب أ):

ذكر مسؤولو الشرطة والإطفاء في الفلبين أن حريقا شب في منطقة فقيرة في العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم السبت، ما أسفر عن تشرد نحو 2500 شخص.

وقال مكتب الحماية من الحرائق إن الحريق ظل متأججا لأكثر من ساعتين في مقاطعة توندو الفقيرة في مدينة مانيلا، ما أسفر عن تدمير نحو مئتي منزل، ما أثر على 500 أسرة.

فر السكان بممتلكاتهم إلى طريق قريب فيما حاول رجال الإطفاء إخماد الحريق. كما أرسل سلاح الجو الفلبيني مروحيات لصب المياه على المنطقة للمساعدة في إخماد الحريق.

وقالت الشرطة إن التحقيق الأولي أظهر أن الحريق بدأ في الطابق الثاني بأحد المنازل الصفيح ولكن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

وقال مسؤولو إدارة المخاطر الكارثية في المدينة إنهم يبحثون عن مكان إيواء مؤقت لضحايا الحريق، مشيرين إلى أن مراكز الإيواء المعتادة صارت محلا لعمليات الإغاثة لهؤلاء المتضررين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتعتزم حكومة المدينة تقديم خيام لضحايا الحريق لضمان التزامهم بالتباعد الاجتماعي.

والحريق هو الثاني من نوعه الذين يضرب توندو الأسبوع الجاري. فقد نزح أكثر من 500 شخص يوم الأربعاء عند شب حريق في منطقة سكنية في موقع آخر بالمقاطعة الفقيرة.