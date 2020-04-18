روسيا تدعو أمريكا لإنقاذ معاهدة نيو ستارت النووية

موسكو- (د ب أ):

حثت روسيا الولايات المتحدة على إنقاذ معاهدة نيو ستارت النووية، للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية التي ينقضى أجلها خلال تسعة أشهر- في الخامس من فبراير، 2021 .

وقال نائب وزير الخارجية، سيرجي ريابكوف لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء إنه ليس هناك أي وضوح حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذ الاتفاق.

ووصف المقترحات الأمريكية لضم الصين في الاتفاق بأنها "بعيدة عن الواقع".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت في بيان على موقعها الالكتروني أمس الجمعة إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أعلن من جديد استعداد بلاده لإعادة التفاوض على بنود معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة الاستراتيجية النووية، والتي تحد من ترسانات الأسلحة الاستراتيجية لكل من روسيا والولايات المتحدة

ووفقا لبيان الوزارة الذي نقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج، قدم لافروف عرضه في مكالمة هاتفية أمس الجمعة مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفضت دعوات روسية للدخول في محادثات بشأن تمديد المعاهدة، وجدد بومبيو التأكيد على أن أي اتفاق جديد يجب أن يشمل الصين التي ترفض حتى الآن قبول أي قيود على قدراتها النووية الأصغر.

وتضم المعاهدة التي مدتها 10 سنوات، وهي المعاهدة الأخيرة التي تضع سقفا للقوات النووية للعدوين إبان الحرب الباردة السابقة، خيارا بتجديدها لمدة خمس سنوات أخرى باتفاق كلا الطرفين.