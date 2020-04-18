إغلاق كامل لقريتين في دولة الاحتلال بسبب كورونا
تل ابيب (د ب ا):
قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق قريتين شمال البلاد لمدة اسبوع بعد تشخيص 81 حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
ويشمل القرار، الذي اتخذته لجنة وزارية خاصة خلال جلسة مستعجلة عبر الفيديو ليلة أمس الجمعة، قريتي دير الأسد والبعنة، حسبما ذكرت اليوم السبت هيئة البث الإٍسرائيلية.
ومن جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عدد الوفيات في اسرائيل جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 153شخصا، فيما ارتفعت الاصابات إلى 12982، تماثل للشفاء منهم 3126.
وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد : اذ تماثل للشفاء 300بينما انتقلت العدوى إلى 220.
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