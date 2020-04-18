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إغلاق كامل لقريتين في دولة الاحتلال بسبب كورونا

09:48 ص السبت 18 أبريل 2020
إغلاق كامل لقريتين في دولة الاحتلال بسبب كورونا

إغلاق كامل لقريتين في دولة الاحتلال بسبب كورونا

تل ابيب (د ب ا):

قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق قريتين شمال البلاد لمدة اسبوع بعد تشخيص 81 حالات اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ويشمل القرار، الذي اتخذته لجنة وزارية خاصة خلال جلسة مستعجلة عبر الفيديو ليلة أمس الجمعة، قريتي دير الأسد والبعنة، حسبما ذكرت اليوم السبت هيئة البث الإٍسرائيلية.

ومن جهة أخرى، ذكرت هيئة البث أن عدد الوفيات في اسرائيل جراء الإصابة بكورونا ارتفع إلى 153شخصا، فيما ارتفعت الاصابات إلى 12982، تماثل للشفاء منهم 3126.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أنه ولليوم الثاني على التوالي فإن عدد المتعافين اليومي أعلى من عدد المصابين الجدد : اذ تماثل للشفاء 300بينما انتقلت العدوى إلى 220.

الاحتلال الاسرائيلي إغلاق قرى فيروس كورونا

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