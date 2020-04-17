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الإمارات تسجل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:02 م الجمعة 17 أبريل 2020
الإمارات تسجل 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في الامارات

وكالات:

سجلت وزارة الصحة الإماراتية، 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا و93 حالة شفاء وحالتي وفاة جديدة، بحسب ما أوضحت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وتجري الوزارة أكثر من 24 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

كما قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، اليوم الجمعة، تمديد برنامج التعقيم الشامل في الإمارة على مدار 24 ساعة يوميا، لمدة أسبوع إضافي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر، الجمعة، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في الإمارة "مددت برنامج التعقيم الشامل، على مدار 24 ساعة يوميا، ولمدة أسبوع إضافي، وذلك في ضوء النجاح الذي حققه الإجراء الذي تم تطبيقه منذ 4 أبريل الجاري".

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