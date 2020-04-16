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جريفيث: نحرز تقدما جيدا في المفاوضات مع أطراف النزاع باليمن

05:20 م الخميس 16 أبريل 2020
جريفيث: نحرز تقدما جيدا في المفاوضات مع أطراف النزاع باليمن

مارتن جريفيث

وكالات:

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، إنه تم التوصل إلى تقدم جيد للغاية في المفاوضات مع أطراف النزاع في اليمن لوقف إطلاق النار في عموم البلاد.

وأكد جريفيث، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية "على مدار الأسبوعين السابقين، انخرطنا في مفاوضات يومية مع أطراف النزاع في اليمن حول نصوص الاتفاقات التي اقترحتها ‎الأمم المتحدة، ونحرز تقدما جيدا للغاية في التوصل لتوافق حول مقترح وقف إطلاق النار في عموم اليمن".

وأضاف "حان الوقت لاتخاذ قرار شجاع من الفرقاء في اليمن لإحلال السلام"، مشيرا إلى أن "‏هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن الذي يمر بوقت صعب للغاية، فقد استمر التصعيد العسكري على عدة جبهات على مدار 3 أشهر".

وتابع غريفيث "يهدد وباء ‎كوفيد-19 بتعميق معاناة اليمنيين، وليس هناك وقت أفضل ليلتزم الأطراف بإسكات البنادق وإنهاء النزاع عن طريق حل سياسي سلمي".

مارتن جريفيث الحوثيون اليمن الحرب اليمنية

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