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كورونا في إيران: 92 وفاة و1606 إصابات خلال 24 ساعة

01:24 م الخميس 16 أبريل 2020
كورونا في إيران: 92 وفاة و1606 إصابات خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في إيران

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 4869 حالة، بعد تسجيل 92 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبدأت إيران منذ يومين تسجيل أعداد وفيات يومية بكورونا يقل عن المئة، وذلك بعد أسابيع من تجاوز الحصيلة اليومية للوفيات لهذا العدد.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 77 ألفا و995 حالة، بعد تسجيل 1606 حالات إصابة جديدة.

ووصف حالة 3594 من المصابين بالحرجة.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 52 ألفا و 229 حالة، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

فيروس كورونا إيران طهران وزارة الصحة الإيرانية

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