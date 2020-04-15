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محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من جوتيريش بشأن اليمن

11:58 م الأربعاء 15 أبريل 2020
محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من جوتيريش بشأن اليمن

الأمير محمد بن سلمان

الرياض - (دب أ):

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بحثا فيه دعم اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمين العام للأمم المتحدة ابدى امتنانه العميق لإعلان المملكة تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار، معرباً عن شكره للمملكة على ماتبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود.

كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بما تبذله المملكة من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.

ومن جانبه، أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني وأمنه واستقراره، مؤكداً أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

محمد بن سلمان اليمن أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة

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