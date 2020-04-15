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ترامب: الولايات المتحدة تجاوزت ذروة وباء كورونا

11:59 م الأربعاء 15 أبريل 2020
ترامب: الولايات المتحدة تجاوزت ذروة وباء كورونا

ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده أجرت 3.5 مليون أختبار للكشف عن مصابين جدد بوباء كورونا المستجد.

وتابع ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، في البيت الأبيض، أنهم تجاوزوا ذروة وباء كورونا، وأنه وجه كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة.

واستعرض الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي، مقطع فيديو لشركة جنرال موتورز، التي تعمل على إنتاج أجهزة التنفس الصناعي.

وكشف الرئيس الأمريكي، عن 50 شركة أمريكية وصفها بالعملاقة تساعد في تطوير اللقاحات المضادة لكورونا، مشيرًا إلى أنهم أجروا ما يقرب من 35 تجربة سريرية، حتى اليوم.

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