الولايات المتحدة والصين تناقشان أزمة كورونا

واشنطن - أ ش أ

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع مدير مكتب الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني يانج جيتشي.

وشدد بومبيو خلال الاتصال على الحاجة إلى الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات لمكافحة جائحة فيروس كورونا ومنع تفشي المرض في المستقبل، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأشار بومبيو أيضا إلى المساعدة التي قدمها الشعب الأمريكي لشعب الصين في يناير وأهمية تسهيل الصين لتصدير الإمدادات الطبية لتلبية الطلب الحاسم في الولايات المتحدة.

وأكد الجانبان التزامهما بمكافحة تفشي فيروس كورونا واستعادة الصحة والرخاء العالميين.