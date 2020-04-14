إعادة فتح البلاد وعدد اختبارات كورونا.. أهم ما جاء في مؤتمر ترامب اليومي

وكالات:

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أهمية توقيت الإجراءات التي اتخذتها إدارته، في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن مستوى الإصابات أصبح ثابت، وبؤر تفشي المرض تشهد تحسنًا.

وقال الرئيس الأمريكي، إن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، وعلى أمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر لهزيمة الفيروس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمتابعة فيروس كورونا المستجد في البلاد: "أجرينا أكثر من 3 ملايين اختبار لكورونا، كل الولايات التي طلبت أجهزة تنفس حصلت عليها"، وفق سكاي نيوز.

وتابع: "توقيت إجراءاتنا في مواجهة كورونا كان صحيحًا، فرضنا قيودًا على السفر قبل أي وفاة بكورونا، نسبة الوفيات لدينا منخفضة مقارنة بدول أخرى وبعد النظر إلى عدد السكان"، مشيرًا إلى: "ستحاول الولايات المتحدة مساعدة الدول التي تحتاج لأجهزة تنفس صناعي لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا".

وهاجم ترامب وسائل الإعلام بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس أخفق في الاستجابة لنصيحة الخبراء في وقت مبكر، ردًا على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقدم ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي إطارًا زمنيًا تضمن الإشادة باستجابته للجائحة، وضم لقطات من القنوات الإخبارية.

ووصف ترامب تقرير "نيويورك تايمز" بأنه "كاذب تمامًا" وعرض قيود السفر التي أقرها فيما يتعلق بالصين وأوروبا، كدليل على الاستجابة السريعة لاحتواء الفيروس.

وأضاف: "نأمل في يوم ما خلال خمسة أعوام عندما لا أكون هنا، أن تتوقف هذه الصحف جميعها عن العمل لأنه لم يعد أحد يريد قراءتها".

واختتم: "ما زلنا نحرز تقدمًا في مواجهة فيروس كورونا".

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