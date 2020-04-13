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وزير الصحة السعودي: ولي العهد يتابع إدارة أزمة كورونا بدقة كبيرة

02:49 م الإثنين 13 أبريل 2020
وزير الصحة السعودي: ولي العهد يتابع إدارة أزمة كورونا بدقة كبيرة

وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

وكالات:

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، إن ولي العهد محمد بن سلمان يتابع إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد بدقة كبيرة، حسبما نقلت تقارير إعلامية سعودية.

وأضاف الربيعة: "أتقدم بالشكر والامتنان للأمير محمد بن سلمان لمتابعته الدقيقة ودعمه الكبير في أزمة كورونا".

ولفت وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي، إلى تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأحياء المكتظة بالسكان، داعيا السكان إلى الالتزام بالبقاء في منازلهم.

وأشار الربيعة إلى أن أعداد مصابي كورونا تضاعف خلال أسابيع، ما يشكل تحديا للجميع، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجاوز هذا التحدي.

وأكد الربيعة أن كل القطاعات الحكومية السعودية تبذل جهودا جبارة وبتنسيق عال لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن لدى المملكة بروتوكولات طبية للتعامل مع الفيروس، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد علاج أو لقاح للفيروس، وإن وجد علاج يحتاج فترة للتجربة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في آخر حصيلة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في المملكة بفيروس كورونا ارتفع إلى 4462 حالة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الوباء 59.

توفيق الربيعة فيروس كورونا وزارة الصحة السعودية

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