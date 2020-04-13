الصحة الهندية: ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 306 والإصابات إلى 9152

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 306 حالات و 9152 إصابة.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، نقلا عن وزارة الصحة الهندية.

ولم تشر القناة إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحكام الولايات الهندية، قد اتفقوا السبت على تمديد إجراءات الحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة أسبوعين، والذي تم تطبيقه في 25 مارس وينتهي في 14 أبريل الجاري.