ظريف وجوتيريش يجريان ثاني اتصال هاتفي بينهما في غضون 24 ساعة

طهران - (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) بأن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أجرى محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك في ثاني اتصال بينهما في غضون 24 ساعة.

ووفقا لما ذكرته الوكالة الليلة الماضية، فإن الاتصال ركز على جهود وقف إطلاق النار في اليمن.

وأضافت أن الاتصال تطرق أيضا إلى التقدم في عملية السلام في أفغانستان.

وكان الجانبان بحثا في الاتصال الهاتفي السابق العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.