نتنياهو يطالب الرئيس الإسرائيلي بتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة
تل أبيب - (د ب أ):
طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو الرئيس رؤوفين ريفلين بتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة، وذلك بعدما أعلن ريفلين أنه لن يمدد التفويض الممنوح لزعيم حزب "أزرق أبيض" لتشكيل الحكومة، والذي ينتهي غدا الاثنين عند منتصف الليل.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن نتنياهو القول إنه يحظى بدعم 59 عضوا في الكنيست، الذي يتألف من 120 مقعدا، وينبغي أن تتاح له الفرصة لتشكيل ائتلاف بعدما أتيحت الفرصة لجانتس الذي حظى بدعم 54 عضوا.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن حزب نتنياهو "ليكود" أرسل خطابا رسميا لريفلين اليوم الأحد وطالبه بتكليف نتنياهو "فور" انتهاء تفويض جانتس.
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