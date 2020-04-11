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الأردن: 9 إصابات جديدة بوباء كورونا والإجمالي 381 حالة

07:24 م السبت 11 أبريل 2020
الأردن: 9 إصابات جديدة بوباء كورونا والإجمالي 381 حالة

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينهم 7 من عائلة واحدة، ليصل إجمالي أعداد الإصابات بوباء كورونا المستجد، في البلاد إلى 381 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن وزارة الصحة، سجلت ارتفاعًا في أعداد المصابين الذين تماثلوا للشفاء ليصل إلى 177 شخصًا.

فيروس كورونا وزارة الصحة الأردنية الأردن

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