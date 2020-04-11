الأردن: 9 إصابات جديدة بوباء كورونا والإجمالي 381 حالة
07:24 م السبت 11 أبريل 2020
وكالات
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينهم 7 من عائلة واحدة، ليصل إجمالي أعداد الإصابات بوباء كورونا المستجد، في البلاد إلى 381 حالة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن وزارة الصحة، سجلت ارتفاعًا في أعداد المصابين الذين تماثلوا للشفاء ليصل إلى 177 شخصًا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1794
عدد المصابين
-
384
عدد المتعافين
-
135
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1715143
عدد المصابين
-
389374
عدد المتعافين
-
103874
عدد الوفيات
إعلان