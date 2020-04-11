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الكرملين يدافع عن منظمة الصحة العالمية فى مواجهة انتقادات ترامب

07:39 م السبت 11 أبريل 2020
الكرملين يدافع عن منظمة الصحة العالمية فى مواجهة انتقادات ترامب

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

موسكو - (د ب أ)

دافعت روسيا، اليوم السبت، عن منظمة الصحة العالمية، في وجه الانتقادات الأخيرة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمنظمة مشيرة إلى أن المنظمة الأممية تساهم بشكل كبير في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان ترامب، صرح في الأسبوع الماضي، بأن منظمة الصحة العالمية أخفقت في استجابتها للفيروس من خلال التركيز بشكل كبير على الصين وتقديمها نصيحة ضارة للولايات المتحدة في بداية تفشي المرض، قائلا في تغريدة له أن واشنطن ستعيد النظر في تمويلها للمنظمة الأممية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في خطاب بثه التلفزيون الرسمي اليوم قوله إن منظمة الصحة العالمية "تبذل الكثير من أجل كبح جماح الوباء".

وأضاف بيسكوف أن روسيا ترغب بالطبع في أن تصبح منظمة الصحة العالمية أكثر فعالية، وأن تحقيق ذلك يتطلب تقديم الدول المزيد من الدعم للمنظمة الأممية.

وقد أشاد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس الجمعة بالدور الذي لاغنى عنه الذي تلعبه منظمة الصحة العالمية في مواجهة هذه الجائحة.

وأعرب بيسكوف عن أمله في ألا تضعف منظمة الصحة العالمية في حال أقدمت واشنطن على وقف مساهماتها للمنظمة.

كما أعرب المتحدث باسم الكرملين عن أمله في أن تتغلب الولايات المتحدة على أزمة فيروس كورونا .

وتوترت العلاقات بين موسكو وواشنطن لسنوات بسبب عدد من الصراعات الدولية.

وفي هذا الصدد، أشار بيسكوف إلى هذا الأمر قائلا إنه بالرغم من توتر العلاقات بين البلدين، فإن رئيسي البلدين يتمكنان من إجراء حوارً بناء ، مضيفا أن "العلاقات سيئة، لكن الرئيسين يتحدثان مع بعضهما البعض".

الكرملين منظمة الصحة العالمية دونالد ترامب فيروس كورونا

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