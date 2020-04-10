اليونان ترفع علم إسبانيا في البرلمان تضامنًا معها في ظل أزمة كورونا

أثينا - أ ش أ

رفعت اليونان علم إسبانيا في البرلمان، اليوم الجمعة، تضامنًا مع شريكتها الأوروبية التي يتفشى بها فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، والذي أودى بحياة 15 ألف شخص هناك.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ـ خلال احتفال رفع العلم، في خطاب وجهه للشعب الإسباني ـ "لستم وحدكم ، كل فرد في اليونان يتضامن معكم في المعركة ضد فيروس كورونا التي سننتصر بها سويًا".

وأشارت صحيفة (كاثيميرني) اليونانية الى أنه قد حضر الاحتفال كل من السفير الإسباني لدى اليونان إنريك فيجويرا، ورئيس البرلمان اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، والذي قرر أن تتم إنارة البرلمان بألوان علم إسبانيا كل ليلة طيلة الليالي الثلاث المقبلة.

وقال السفير الإسباني إنه رغم وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إسبانيا بسبب الفيروس إلا أنها لن تفقد الأمل ، إذ تماثل 15 ألف شخص آخر للشفاء، ما يعد أكبر رقم للمتعافين من الفيروس في العالم بعد الصين، كما أظهرت البيانات الأخيرة أن إسبانيا قد تدخل مرحلة جديدة مع استقرار حالات الإصابة والوفاة وزيادة عدد المتعافين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم رفع علم إسبانيا أيضًا بجانب علمي اليونان والاتحاد الأوروبي أمام وزارة الخارجية اليونانية ومباني عامة أخرى.