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تسجيل 27 إصابة جديدة بـ"كورونا" في لبنان

01:49 م الجمعة 10 أبريل 2020
تسجيل 27 إصابة جديدة بـ"كورونا" في لبنان

تسجيل 27 إصابة جديدة بـ"كورونا" في لبنان

بيروت - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 609 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن من بين المصابين 13 شخصا من اللبنانيين المغتربين الذين حضروا من العاصمة البريطانية لندن، إلى جانب مغترب آخر حضر من العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت إلى تسجيل حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 20 حالة، معظمهم من المتقدمين في العمر وكانوا يعانون أمراضا مزمنة.. مضيفة أن عدد الفحوصات المخبرية، التي أجريت على مدى الـ 24 ساعة الماضية، للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 691 فحصا للمقيمين داخل لبنان، إلى جانب 479 فحصا للمغتربين العائدين من الخارج.

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