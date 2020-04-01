بريطانيا: 563 وفاة بكورونا في يوم واحد.. والإصابات ترتفع لـ30 ألفا

لندن- (د ب أ):

تجاوز المعدل اليومي لوفيات كورونا في بريطانيا الـ500 حالة لأول مرة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأربعاء، أن 563 شخصا توفوا بمرض الالتهاب الرئوي الجديد منذ أمس الثلاثاء.

وبلغ إجمالي عدد وفيات الفيروس المستجد في المملكة المتحدة 2352 شخصا، فيما ثبتت إصابة نحو 30 ألف شخص بالمرض حتى الان، وسط توقعات بأن يكون عدد الإصابات الحقيقي أكبر بكثير من هذا العدد.

وكانت بريطانيا تأخرت لمدة طويلة في اتخاذ تدابير مشددة لمكافحة الفيروس كما أنها لم تجر سوى فحوص قليلة للكشف عن الفيروس مقارنة بدول أوروبية أخرى مثل ألمانيا.