فيروس كورونا: نتنياهو يعتزم الاستعانة بالأطفال لتعقيم الأماكن العامة

تل أبيب- (د ب أ):

أعرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته تبني عدد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا الجديد، من بينها الاستعانة بالأطفال وقوات الجيش لتعقيم الأماكن العامة في ظل المخاوف من فيروس كورونا.

وقال نتنياهو، وفقا بيان لمكتبه:"هذا الفيروس حساس للأطفال والقصر، ويجب علينا التصرف بصورة مرتبة ومنظمة وتعقيم محطات القطار والحافلات وغير ذلك. لهذا الغرض سأجند المراهقين خلال فترة العطلة، وقد نقرر تمديد العطلة، في المدارس، وفي إطار الحركات الشبابية، ليساعدونا في إنجاز عملية التعقيم على نحو دقيق للغاية. كما أناشد (جيش دفاع الاحتلال الإسرائيلي) إلى تولي المسؤولية عن تعقيم بعض المنشآت أيضا".

وتضمنت الخطوات التي يقترحها تجنيد الجيش للتأكد من توفير الإمدادات الحيوية الضرورية لإسرائيل.

كما أعلن نيته "إنشاء صندوق ائتمان يُعنى بتقديم الاستجابة للمصالح التجارية والشركات التي تتعرض لضغوط اقتصادية نتيجة هذا الوضع".

يأتي هذا بينما ارتفع عدد مصابي الفيروس في إسرائيل إلى 25 حالة، أحدهم في حالة حرجة. كما تم فرض عزل منزلي على عشرات الآلاف.