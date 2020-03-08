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مقتل وإصابة اثنين من قوات الشرطة الأفغانية في انفجار بإقليم "هلماند"

10:58 ص الأحد 08 مارس 2020
مقتل وإصابة اثنين من قوات الشرطة الأفغانية في انفجار بإقليم "هلماند"

الشرطة الأفغانية

كابول - أ ش أ

أعلنت الشرطة في إقليم "هلماند" الأفغاني اليوم الأحد مقتل أحد أفرادها وإصابة آخر جراء انفجار لغم على جانب طريق في مدينة "لاشكار جاه" عاصمة الإقليم.

وقالت الشرطة - حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية - إن الحادث وقع في حوالي الساعة (11) صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أن اصطدمت سيارة تابعة لها بلغم أرضي، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحايا الى مستشفى قريب.

من جانبها، لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن بما في ذلك حركة "طالبان".

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