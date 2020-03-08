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ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 39 حالة

10:57 ص الأحد 08 مارس 2020
ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 39 حالة

فيروس كورونا

نيودلهي - أ ش أ

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند إلى 39 حالة، وذلك عقب تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت قناة "إن.دي.تي.في" الهندية اليوم الأحد، أن الحالات الخمسة الجديدة لأفراد أسرة واحدة في ولاية "كيرلا"، مشيرة إلى أن ثلاثة أفراد من الأسرة سافروا مؤخرا إلى إيطاليا وهي إحدى الدول التي سجلت مئات الإصابات بفيروس كورونا.

من جانبه، قال وزير صحة ولاية "كيرلا" كيه كيه شايلاجا إنه تم إدخال حالات الإصابة الخمسة بفيروس كورونا المستجد إلى غرف العزل.

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فيروس كورونا الهند إيطاليا العزل الصحي

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