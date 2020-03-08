اليابان: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 1159 حالة

طوكيو - (أ ش أ):

أعلنت اليابان اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 1159 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه الحصيلة الجديدة بينها 696 حالة تم تسجيلها على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي خضعت للحجر الصحي من قبل السلطات بميناء "يوكوهاما" لأكثر من إسبوعين الشهر الماضي.

وأضافت الشبكة اليابانية أن هذه الحصيلة الجديدة تستند إلى بيانات جمعتها وزارة الصحة والحكومات المحلية، مشيرة إلى أن الفيروس تسبب حتى الآن في وفاة 14 شخصا من بينهم 7 ممن كانوا على متن السفينة "دايموند برينسس".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.