كوستاريكا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا
11:34 م الخميس 05 مارس 2020
مكسيكو سيتي - (د ب أ)
أكدت كوستاريكا أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لسيدة عادت من رحلة قادتها إلى إيطاليا وتونس.
وأكدت وزارة الصحة أن السيدة / 52 عاما/ عادت من رحلتها في 29 شباط/ فبراير بدون ظهور أعراض عليها.
من ناحية أخرى، رفعت البرازيل عدد حالات الإصابة بها إلى ثمانية، ليصبح الرقم الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية 36 حالة.
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