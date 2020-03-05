كوستاريكا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

أكدت كوستاريكا أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لسيدة عادت من رحلة قادتها إلى إيطاليا وتونس.

وأكدت وزارة الصحة أن السيدة / 52 عاما/ عادت من رحلتها في 29 شباط/ فبراير بدون ظهور أعراض عليها.

من ناحية أخرى، رفعت البرازيل عدد حالات الإصابة بها إلى ثمانية، ليصبح الرقم الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في أمريكا اللاتينية 36 حالة.