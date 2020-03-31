تونس: الإفراج عن 1420 سجينًا بعفو رئاسي بسبب فيروس كورونا

وكالات:

أفرجت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، عن 1420 سجينا بعد عفو رئاسي كإجراء لمواجهة تفشي فيروس كورنا المستجد، وخشية من وصوله إلى السجناء.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمر الإفراج اليوم، بحسب بيان رئاسي، في وقت بدأت فيه السلطات تسيير مروحيات في الشوارع لمراقبة التزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي في البلاد.

وكانت تونس قد أعلنت إجراءات العزل العام لإبطاء معدلات الإصابة بكورونا والتي بلغت أكثر من 360 حالة إصابة، و9 وفيات.

وقالت الحكومة في بيان منفصل إنها ستوفر مساعدات غذائية لآلاف الأسر في بيوتهم لمدة تصل إلى نحو شهرين ابتداء من يوم الجمعة. ويعقد مجلس الأمن القومي اجتماعا حاليا ومن المنتظر أن يسفر الاجتماع عن إصدار مزيد من القرارات