أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

تونس: الإفراج عن 1420 سجينًا بعفو رئاسي بسبب فيروس كورونا

06:49 م الثلاثاء 31 مارس 2020
تونس: الإفراج عن 1420 سجينًا بعفو رئاسي بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا

وكالات:
أفرجت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، عن 1420 سجينا بعد عفو رئاسي كإجراء لمواجهة تفشي فيروس كورنا المستجد، وخشية من وصوله إلى السجناء.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمر الإفراج اليوم، بحسب بيان رئاسي، في وقت بدأت فيه السلطات تسيير مروحيات في الشوارع لمراقبة التزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي في البلاد.
وكانت تونس قد أعلنت إجراءات العزل العام لإبطاء معدلات الإصابة بكورونا والتي بلغت أكثر من 360 حالة إصابة، و9 وفيات.
وقالت الحكومة في بيان منفصل إنها ستوفر مساعدات غذائية لآلاف الأسر في بيوتهم لمدة تصل إلى نحو شهرين ابتداء من يوم الجمعة. ويعقد مجلس الأمن القومي اجتماعا حاليا ومن المنتظر أن يسفر الاجتماع عن إصدار مزيد من القرارات

فيروس كورونا السلطات التونسية تونس

الخبر التالى:

الكرملين: بوتين يخضع لفحوصات طبية دورية خاصة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 656

    عدد المصابين

  • 150

    عدد المتعافين

  • 41

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 786607

    عدد المصابين

  • 165874

    عدد المتعافين

  • 37832

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 54 إصابة جديدة بكورونا.. و5 حالات وفاة