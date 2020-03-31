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انفجار في أنبوب لتصدير الغاز الإيراني إلى تركيا

02:43 م الثلاثاء 31 مارس 2020
انفجار في أنبوب لتصدير الغاز الإيراني إلى تركيا

انفجار في أنبوب لتصدير الغاز الإيراني إلى تركيا

طهران/أنقرة- (د ب أ):

أكدت وكالة "الأناضول" التركية أن انفجارا مجهولا وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يزود تركيا بالغاز الإيراني بالقرب من معبر "غوربولاك" التركي الحدودي.

وأوضحت الوكالة أن الانفجار، بولاية أغري شرقي البلاد، تسبب في اندلاع حريق وأضرار بالخط.

وأضافت أن الانفجار أدى لاشتعال حريق شوهد من القرى المجاورة، وأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي أدى إلى توقف تدفق الغاز الطبيعي إلى تركيا.

وذكرت أن قوات الأمن بدأت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.

وذكرت "الأناضول" أيضا أن قوات الدرك "حيدت عنصرا في مجموعة إرهابية حاول التسلل إلى تركيا في ولاية أغري شرقي البلاد من الحدود مع إيران"، دون أن تذكر ما إذا كان لهذا علاقة بالانفجار.

من جانبها، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مهدي جمشيدي دانا مدير قسم التحكم عن بعد في شركة الغاز الوطنية الإيرانية القول إن "أنبوب تصدير الغاز الإيراني تعرض سابقا للتفجير عدة مرات سابقا في الأراضي التركية، وفي أغلب الحالات كان حزب العمال الكردستاني هو من ينفذ هذه التفجيرات بسبب خلافاته مع الحكومة المركزية التركية، وهذه المرة أيضا هناك إحتمال أن يكون هو الذي نفذ هذا التفجير".

وأضاف :"عادة ما يستغرق ترميم الأنبوب واستئناف تصدير الغاز فترة ثلاثة إلى أربعة أيام".

انفجار طهران أنقرة تصدير الغاز الإيراني تركيا

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