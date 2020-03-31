منظمو "إكسبو 2020 دبي" يطلبون التأجيل مدة عام بسبب كورونا

وكالات:

أعلنت إدارة معرض إكسبو دبي 2020، قرارها طلب تأجيل المعرض الدولي لمدة عام بسبب الوضع العالمي سريع الحركة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

جاء الإعلان في بيان رسمي، نصه: "على مدى الأسابيع العديدة الماضية، عملنا بجد، داخليًا وبالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين، لمراجعة التأثير المستمر لـ COVID-19 على خططنا، واستعداداتنا لإكسبو 2020 دبي".

وتابع البيان: "هذه أوقات استثنائية ونحن نتشارك، مع أصحاب المصلحة الآخرين، في مواجهة العديد من التحديات على مدى الأشهر القادمة. ما زلنا ثابتين في هدفنا الجماعي لتقديم معرض حقيقي لوقته ولأولوياتنا المشتركة والملحة. لكن من الواضح أن هذا ليس الوقت المناسب".

في حين أن جميع المشاركين في إكسبو 2020 دبي لا يزالون ملتزمين بشدة، فقد تأثرت العديد من البلدان بشكل كبير بـ COVID-19 وأعربوا عن الحاجة إلى تأجيل افتتاح إكسبو لمدة عام واحد، بينما يركزون على التغلب على هذا التحدي.

وبروح من التضامن والوحدة، نحن نؤيد اقتراح استكشاف تأجيل لمدة عام واحد من قبل اجتماع اللجنة التوجيهية. سوف نتبع عمليات المكتب الدولي للمعارض (BIE) في اتخاذ قرار تأجيل إكسبو 2020 دبي. ستعمل BIE الآن مع الدول الأعضاء ومع إكسبو 2020 دبي لإحداث تغيير في التواريخ.

وأوضح البيان أنه، "لا يمكن اتخاذ قرار نهائي بشأن التأجيل إلا من قبل الجمعية العامة لمكتب المعارض الدولية. تنص المادة 28 من اتفاقية مكتب المعارض الدولية على أن تغيير التواريخ يتطلب تصويت أغلبية الثلثين من الدول الأعضاء في مكتب المعارض الدولية".

لطالما سعينا إلى استضافة معرض عالمي يلهم الناس من خلال عرض أفضل الأمثلة على التعاون والابتكار والتعاون من جميع أنحاء العالم. نعتقد أنه الآن، أكثر من أي وقت مضى، تحتاج البشرية إلى الاجتماع معا لتذكر ما يوحدنا. يبقى ذلك الطموح المشترك لنا جميعًا في هذا المعرض. هذا ليس إلغاء، ولكن يجب علينا أيضًا أن نؤدي دورنا في الحفاظ على صحة الجميع ومشاركتهم.

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