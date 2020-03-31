الحكومة الألمانية تعمل على إدخال تحسينات على قروض توفرها في ظل أزمة كورونا

برلين(د ب أ):

ذكرت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء أن الحكومة الألمانية تعمل حاليا على إدخال تحسينات لأجل شركات متوسطة الحجم، فيما يتعلق بالقروض والمساعدات التي توفرها في ظل أزمة انتشار وباء كورونا، وذلك من أجل الحيولة دون موجة إفلاس.

وأوضحت المصادر لـ (د.ب.أ) اليوم أنه من المحتمل ضمان تقديم قروض لشركات متوسطة الحجم بمسؤولية كاملة من الدولة بنسبة 100 بالمئة.

ولكن المصادر أشارت إلى أنه سيتعين على المفوضية الأوروبية الموافقة على هذا النموذج أولا، وأوضحت هناك مباحثات جارية بهذا الشأن.

يذكر أن روابط اقتصادية أعربت عن استيائها من وجود "فجوة تمويل"، لاسيما فيما يتعلق بدعم الشركات المتوسطة، في برنامج القروض الخاص ببنك التمويل الحكومي (كيه إف دابليو)، ودعت إلى أن تتحمل الحكومة 100 بالمئة من مسؤولية الخطر.

وأشارت هذه الروابط إلى أن كثيرا من الشركات لم تعد حاليا جديرة بالحصول على ائتمان في ظل العواقب الوخيمة لأزمة وباء كورونا.