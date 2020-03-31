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حصيلة وفيات كورونا في فرنسا تتخطى حاجز الـ 3000

01:32 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
حصيلة وفيات كورونا في فرنسا تتخطى حاجز الـ 3000

فيروس كورونا

باريس - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا مساء أمس الاثنين أن عدد الأشخاص الذي توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز الثلاثة آلاف شخص، بعد تسجيل 418 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت السلطات أن أكثر من خمسة آلاف شخص لا زالوا في وحدات الرعاية المركزة، إلى جانب 21 ألفا تقريبا يخضعون للعلاج في المستشفيات.

وقال جيروم سالومون، مدير عام الشؤون الصحية في فرنسا، إن نحو 34% من المصابين شديدي الخطورة تحت سن الستين عاما.

وسجلت فرنسا 44 ألفا و550 إصابة مؤكدة بشكل إجمالي.

وقال سالومون: "ابقوا في المنازل لإنقاذ الأرواح".

وهناك نحو خمسة آلاف سرير رعاية مركزة في فرنسا، وهناك خطط حاليا لزيادة عدد تلك الأسّرة.

وأوضح سالومون: "نستهدف توفير عشرة آلاف سرير".

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفيات بأعراض شديدة سينخفض بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

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