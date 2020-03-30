الحشد الشعبي يصد هجوما لتنظيم داعش أقصى غربي العراق

الأنبار- (د ب أ):

صرح أحمد نصر الله نائب قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي اليوم الاثنين بأن قوات الحشد الشعبي صدت هجوما لتنظيم داعش غربي الأنبار أقصى غربي العراق.

وقال نصر الله، في تصريح صحفي، إن "اللواء 18 في الحشد الشعبي التابع لقيادة عمليات الأنبار، تمكن من صد عدد من الإرهابيين في تنظيم داعش حاولوا التعرض لقطعات الحشد الشعبي بمنطقة عكاشات غربي محافظة الأنبار، لكن سرعة الرد حسمت الموقف".

وذكر أن الهجوم أسفر عن جرح عنصرين من حرس الحدود من الحشد الشعبي.