"موعد مأمول وإجراءات وعلاج مُرتقب".. إليكم أبرز ما جاء في مؤتمر ترامب عن فيروس كورونا

كتب - محمد صفوت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تعمل على تجارب عدة على عقاقير مختلفة لعلاج فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وتابع ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، ليل الأحد، لكشف مستجدات أزمة كورونا والرد على أسئلة الصحفيين، إن العالم يواجه جائحة غير مسبوقة، وفيروس سريع الانتشار بشكل كبير.

وأضاف، أن إدارته تعمل على إمداد الولايات المختلفة بالمعدات الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن أول طائرة طبية وصلت إلى مطار كينيدي، محملة بأجهزة تنفس ومليون كمامة، فضلاً عن إرسال الكثير من المعدات الطبية وأجهزة التنفس لعدد من الولايات المتضررة من الوباء.

واستنكر ترامب، وجود عددًا من أجهزة التنفس في بعض المستشفيات التي لا تستخدما ولا تحتاج إليها في الوقت الراهن.

أعرب الرئيس الأمريكي، عن آماله في أن يساهم نقل الدم من المتعافين، إلى مرضى كورونا، وسيلة فعالة في مواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19(.

وتابع ترامب، أن الولايات المتحدة تعمل على تجربة دواء جديد لفيروس كورونا المتحور، وأنهم في انتظار النتائج، مشيرًا إلى أن تسريع الإجراءات سيساهم بشكل كبير في تطويق الفيروس، مُضيفًا أن واشنطن تتواصل مع دول أخرى وتحصل على مساعدات منهم بشأن التجارب العلمية لمكافحة الوباء.

وأكد أن إدارته تعمل على توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه جاري توفير 50 ألف جهاز اختبار جديد لتشخيص الإصابة بوباء كورونا.

وقال ترامب، إن الفيروس ينتشر بشكل أسرف بكثير من تصور البعض، لافتًا إلى أنه ضرب أكثر من 150 دولة حتى الآن، مضيفًا أن الأسبوعين المقبلين قد تشهد الولايات المتحدة ذروة في حصيلة الوفيات بالوباء، مشددًا على أن الأسبوعين المقبلين مهمان للتغلب على الفيروس.

وأعلن ترامب أنهم يعملون على تطبيق طرق أسرع لفحص أي حالات اشتباه بالإصابة بالوباء القاتل، مشددًا على أن إدارته لن توفر جهدًا لمواجهة هذا الوباء، مستطردًا "إذا لم نتحرك سريعًا سيموت ما بين مليون إلى مليوني شخص، وفقًا للتوقعات الأخيرة، وقمنا بعمل كبير لتجنب السيناريو الأسوأ ومكافحة العدو الخفي".

وتوقع ترامب خلال المؤتمر الصحفي، أن تكون هناك أخبار وصفها بـ"الجيدة" مطلع يونيو المقبل، لافتًا إلى أن هناك توقعات أن تتعافى الولايات المتحدة من الوباء خلال الأشهر القليلة المقبلة، مطالبًا بعض الولايات بتحديث أنظمتها المالية لتلقي الدعم الفدرالي بشكل أسرع، مضيفًا أن النظام الصحي لدى الولايات المتحدة قديم ومتهالك ويحتاج إلى التطوير.

وأوضح ترامب، أنه سيصدر قرارًا يمدد العمل بنظام التباعد الاجتماعي لمدة 30 يومًا سعيًا لمواجهة تفشي وباء كورونا في البلاد، مشيرًا إلى أن إدارته ستضع اللمسات الأخيرة على هذا القرار الثلاثاء المقبل.

ونفى ترامب، أنه فرض الحجر الصحي على بعض الولايات ثم ألغاه قائلاً: "البيان الذي أصدرته أكدت خلاله أننا نبحث في هذا الأمر وفي مساء نفس اليوم قررنا عدم فرض الحجر الصحي على تلك الولايات وبينهم نيويورك".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث وصلت عدد الإصابات لما يقرب من 136 ألف إصابة بينهم 59 ألفًا في ولاية نيويورك وحدها، فيما وصلت وفيات وباء كورونا في الولايات المتحدة أكثر من 2100 وفاة، وفقًا لأخر إحصاء لجامعة هوبكنز الأمريكية.