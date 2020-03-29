أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

صحيفة ألمانية تدعو الشباب والأصحاء بالتبرع بالكمامات الزائدة عن حاجتهم

07:21 م الأحد 29 مارس 2020
صحيفة ألمانية تدعو الشباب والأصحاء بالتبرع بالكمامات الزائدة عن حاجتهم

كمامات طبية

فرانكفورت - (د ب أ)

دعت صحيفة "فرانكفورت الجماينه تسايتونج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد، الشباب والأصحاء إلى التبرع بالكمامات الزائدة عن حاجتهم لمساعدة أطقم التمريض والرعاية على أداء عملهم في مكافحة جائحة كورونا.

وقالت الصحيفة، إن الكثير من مناشدات المساعدة تعالت مؤخرًا من أطقم التمريض بسبب قرب نفاد الكمامات والمطهرات لديهم.

وحذرت الصحيفة، من أن هذا النقص لن يؤدي فقط إلى أن اضطرار الممرضين أنفسهم إلى المخاطرة بصحتهم ليتمكنوا من مواصلة أداء عملهم بل إنه سيؤدي أيضا إلى وجود مخاطر عدوى بالنسبة للأشخاص المحتاجين إلى الرعاية.

وقالت الصحيفة إن النقص في هذه التجهيزات سيمثل الدراما الأكبر في حلقات أزمة كورنا التي لا تفتقر إلى الدراما.

وشددت الصحيفة على أن المهم هو العمل على تقليل حدة المشكلة، وقالت إن من الممكن إنقاذ حياة الناس إذا تخلى الأقارب عن زيارات بعضهم البعض، وعندما يتبرع الشباب والأصحاء بما يزيد عن حاجتهم من الكمامات التي يمتلكونها.

الكمامات فرانكفورت فيروس كورونا

الخبر التالى:

النرويج تخطط لإجراء اختبارات عشوائية بين سكانها للكشف عن كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 609

    عدد المصابين

  • 132

    عدد المتعافين

  • 40

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 708020

    عدد المصابين

  • 150734

    عدد المتعافين

  • 33529

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 وفيات من القاهرة