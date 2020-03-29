صحيفة ألمانية تدعو الشباب والأصحاء بالتبرع بالكمامات الزائدة عن حاجتهم

فرانكفورت - (د ب أ)

دعت صحيفة "فرانكفورت الجماينه تسايتونج" الألمانية، الصادرة اليوم الأحد، الشباب والأصحاء إلى التبرع بالكمامات الزائدة عن حاجتهم لمساعدة أطقم التمريض والرعاية على أداء عملهم في مكافحة جائحة كورونا.

وقالت الصحيفة، إن الكثير من مناشدات المساعدة تعالت مؤخرًا من أطقم التمريض بسبب قرب نفاد الكمامات والمطهرات لديهم.

وحذرت الصحيفة، من أن هذا النقص لن يؤدي فقط إلى أن اضطرار الممرضين أنفسهم إلى المخاطرة بصحتهم ليتمكنوا من مواصلة أداء عملهم بل إنه سيؤدي أيضا إلى وجود مخاطر عدوى بالنسبة للأشخاص المحتاجين إلى الرعاية.

وقالت الصحيفة إن النقص في هذه التجهيزات سيمثل الدراما الأكبر في حلقات أزمة كورنا التي لا تفتقر إلى الدراما.

وشددت الصحيفة على أن المهم هو العمل على تقليل حدة المشكلة، وقالت إن من الممكن إنقاذ حياة الناس إذا تخلى الأقارب عن زيارات بعضهم البعض، وعندما يتبرع الشباب والأصحاء بما يزيد عن حاجتهم من الكمامات التي يمتلكونها.